Economia Juro médio no rotativo do cartão sobe 2,6 pontos em agosto e vai a 274% ao ano, diz BC O juro do rotativo é uma das taxas mais elevadas entre as avaliadas pelo Banco Central

O juro médio total cobrado no rotativo do cartão de crédito subiu 2,6 pontos porcentuais de julho para agosto, informou nesta quarta-feira (26) o Banco Central. Com isso, a taxa passou de 271,4% para 274,% ao ano. O juro do rotativo é uma das taxas mais elevadas entre as avaliadas pelo BC. Dentro desta rubrica, a taxa da modalidade rotativo regular passou de 252,1% p...