Juiz manda desocupar acesso às distribuidoras de combustíveis em Goiás

O juiz Péricles DI Montezuma, da 7ª Vara Cível de Goiânia, determinou a imediata liberação do acesso às distribuidoras de combustíveis. Ele concedeu liminar em pedido feito pela Petrobras Distribuidora S.A. por causa do bloqueio promovido pelos manifestantes que, desde segunda-feira (13), não permite a locomoção de caminhões-tanque no pool da Petrobras em Goiânia, o que já provoca falta de combustíveis em postos da capital e em diversos municípios do interior.

O juiz estabeleceu multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento da decisão. Ele determinou, em face da urgência da situação, que o oficial de Justiça peça auxílio de força policial (Polícia Militar), caso seja necessário.

Ele também deverá identificar os manifestantes que impedirem o acesso e impeçam a livre locomoção dos veículos com a carga de combustíveis. Para Montezuma, ficaram evidentes, no pedido, os requisitos para a concessão da medida de urgência.