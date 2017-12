Jucá: Previdência só em 2018

Líder do governo no Senado se antecipou e revelou acordo que só deveria ser anunciado hoje; declaração provocou queda da bolsa, alta do dólar e mal estar no governo

Waldemir Barreto/Agência Senado

Líder do governo, senador Romero Jucá: anúncio gera reação no Planalto