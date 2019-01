Economia José Eliton diz que novo governo tem recursos para quitar folha de dezembro Em nota, ex-governador de Goiás criticou a declaração da secretária da Fazenda Cristiane Schmidt, que chamou de “pedalada fiscal” por parte do governo anterior o não empenho de parte do pagamento

Em mais um ato no embate sobre o pagamento da folha salarial do mês de dezembro para os servidores do Estado de Goiás, o ex-governador José Eliton (PSDB) publicou, na tarde desta quarta-feir (9), uma nota na qual assegura que “o novo governo conta com recursos financeiros e instrumentos orçamentários suficientes para pagar a folha de dezembro do funcionalismo público e...