Economia JAC mantém negociação de fábrica em Goiás

O fim de uma parceria de 28 anos com a Citroën e o pedido de recuperação judicial do grupo SHC, que acumula dívidas de R$ 517,7 milhões, feito no início do mês, certamente abalaram Sérgio Habib, empresário que sempre foi ousado e agressivo em suas estratégias. “Nossa empresa sofreu um encolhimento forte, mas continuo trabalhando muito. Não mudei minha rotina”, disse ...