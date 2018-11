Economia Já de olho na Mega da Virada? Apostas podem ser feitas nesta semana A 10ª Edição do concurso especial tem prêmio estimado em R$ 200 milhões. Nos próximos dias também tem sorteio da Mega-Sena; veja as datas

Para quem já sonha com a bolada da 10ª edição da Mega da Virada as apostas para o grande prêmio começam nesta segunda-feira (5). A estimativa de premiação é de R$ 200 milhões para o apostador que acertar os seis números da sorte do concurso 2.110, que será sorteado no dia 31 de dezembro de 2018. Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Vir...