Economia ITU 2019 pode ser pago com desconto até a próxima segunda-feira (21) De acordo com a Prefeitura de Goiânia, são 123 mil lotes nesta situação na capital

Até a próxima segunda-feira (21), os proprietários de lotes baldios podem pagar o Imposto Territorial Urbano (ITU) 2019 com 10% de desconto. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, são 123 mil lotes nesta situação na capital que devem à cidade mais de R$ 173,7 milhões. No caso do ITU, não há envio de boletos às residências dos contribuintes. Por conta disso, as gui...