Economia Itamaraty terá departamento do agronegócio, diz Araújo

O futuro chanceler, embaixador Ernesto Araújo, usou ontem sua conta no Twitter para anunciar que criará um Departamento do Agronegócio na estrutura do Ministério das Relações Exteriores. Segundo explicou, ele atuará em sintonia com o Ministério da Agricultura na conquista de novos mercados. “Daremos ao agro a atenção que no MRE ele nunca teve”, escreveu. Sem deixar de lado c...