Economia Itaú Unibanco segue bancos privados e também reduz juro no crédito imobiliário Taxa mínima no SFH passou de 9% ao ano para 8,8% ao ano mais taxa referencial em ambas as situações

O Itaú Unibanco anunciou nesta segunda-feira, 21, nova redução nos juros do crédito imobiliário. Com a mudança, que começa a valer a partir de terça-feira, dia 22, a taxa mínima no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que usa, principalmente, o dinheiro da poupança, passou de 9% ao ano para 8,8% a.a. mais taxa referencial em ambas as situações. Já nas linhas do Sistema d...