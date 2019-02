Economia Isenções previdenciárias vão fazer INSS abrir mão de R$ 54 bilhões em 2019 Em meio à discussão de novas regras para a Previdência, benefícios a pequenas empresas, exportadores e entidades filantrópicas equivalem a um quarto do déficit do sistema; reforma pode incluir a eliminação de parte das renúncias atuais

Enquanto pretende endurecer as regras de aposentadoria e pensão, o governo prevê uma renúncia de R$ 54,56 bilhões com isenções previdenciárias neste ano. Em 2018, as renúncias a micro e pequenas empresas, entidades filantrópicas e exportadores agrícolas cortaram em R$ 46,3 bilhões a arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - o equivalente a um quarto d...