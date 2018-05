Economia Irregularidade preocupa

Com a crise econômica, as irregularidades, os famosos “gatos”, também aumentaram e preocupam as companhias de energia e água. No caso da Enel Goiás, somente em Aparecida de Goiânia, no início do mês, mais de mil instalações clandestinas foram desligadas. Desde a semana passada, a empresa iniciou obras de extensão da rede elétrica no setor dos Estados e Virgínia Park para a...