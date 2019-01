Economia IR está na pauta, mas aprovar Previdência é prioridade, diz Cintra Secretário da Receita Federal afirma que após votação de texto sobre aposentaria, um dos projetos visa desonerar folha de pagamento e nega recriação da CPMF

O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, confirmou ontem a intenção do governo em reduzir as alíquotas do Imposto de Renda (IR), mas afirmou que a prioridade no momento é a aprovação da proposta de reforma da Previdência. Segundo ele, a principal preocupação da reforma tributária que será apresentada é desonerar a folha de pagamento, porém não deu detalhe...