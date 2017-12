IPVA para automóvel cai 3,6%

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Goiás será um pouco mais leve em 2018. Por causa da redução do valor venal dos veículos ao longo de 2017, de acordo com a Tabela Fipe, o motorista goiano pagará, em média, 3,29% menos pelo IPVA do próximo ano. Para os automóveis, onde está a maior frota, a queda foi de 3,6%, enquanto as caminhonetes e utilit...