Economia IPVA de veículo com placa final seis vence nesta quinta (9) A Sefaz alerta para que os proprietários não percam o prazo

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) alerta para o prazo final do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos com placa final seis, que termina na próxima quinta-feira (9). Nesta mesma data também vencem a segunda parcela de veículos com placa final sete e a primeira parcela de placas final oito, para quem tenha optado...