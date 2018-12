Economia IPVA 2019 em Goiás terá redução de 3,2%; confira calendário de pagamento Secretaria da Fazenda (Sefaz) apresentará explicações sobre a tabela de cobrança do imposto para o ano que vem nesta quinta-feira (27), em Goiânia

A Secretaria da Fazenda de Goiás (Sefaz) anunciou, nesta quarta-feira (26), que os motoristas do Estado irão pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2019 com redução média de 3,2%. De acordo com a pasta, o motivo da queda no preço é a desvalorização dos veículos decorrente do período entre 2017 e 2018. A tabela de cobrança...