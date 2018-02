IPTU pode ser pago com desconto até o dia 20

A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) informa que dia 20 de fevereiro é o ultimo dia para o pagamento do IPTU dos imóveis de Goiânia. Até essa data, o pagamento tem desconto de 10% à vista, e pode ser parcelado em até 11 vezes, com valor mínimo da parcela de R$ 24,52.

Cerca de 554 mil imóveis edificados da capital devem pagar o tributo. A Secretaria de Finanças orienta os contribuintes que não recebererem a guia do pagamento do IPTU em casa emiti-lá diretamente pela internet, no endereço eletrônico www.goiania.go.gov.br, na aba IPTU/ITU.

A guia para o pagamento também pode ser retitrada presencialmente na loja de atendimento da Prefeitura, no Paço Municipal, ou em uma unidade do Vapt Vupt onde haja guichê da administração municipal. O pagamento pode ser feito em qualquer casa lotérica ou agência bancária até a data de vencimento.

O pagamento em dia evita juros, multas e ações fiscais, como o protesto do título em cartório e eventuais ações judiciais de cobrança. A Sefin informa, ainda, que não houve decisão judicial contrária à cobrança do IPTU e que as condições previstas em lei estão mantidas.