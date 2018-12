Economia Ipea projeta que País deve crescer 2,7% em 2019 e inflação ficar em 4,1% Segundo instituição, projeções se baseiam em comprometimento do governo eleito com a implementação de reformas

O PIB do ano que vem deve avançar 2,7%, segundo projeções divulgadas nesta quinta-feira, 20, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Este ano deve fechar com crescimento de 1,3% em 2018, abaixo do esperado pela maioria dos analistas no início de 2018. "Nossas projeções para 2019 baseiam-se na hipótese de que o governo eleito efetivamente se comprometerá com a ...