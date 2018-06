Economia IPCA e INPC registram variações positivas em Goiânia em maio Dados medidores de inflação foram divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação, registrou, no mês de maio, variação positiva de 0,53% em Goiânia. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (8). No mesmo período, a variação do índice na capital goiana ficou acima do valor nacional, que registrou 0,40%. Nos úl...