Economia Ipasgo deve pagar dívida de R$ 122,9 mi em fevereiro Falta de perspectiva sobre atrasados fez com que profissionais suspendessem atendimento; Cremego diz que serviços serão normalizados

O presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo), Silvio Fernandes, informou, durante reunião na manhã desta sexta-feira (25) com representantes dos prestadores de serviços de saúde, que realizará o pagamento de R$ 122,9 milhões para a rede credenciada no dia 6 de fevereiro. O valor é referente a repasses atrasados dos meses de setemb...