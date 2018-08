Economia IPA Agropecuário tem alta de 1,60% e IPA Industrial avança 0,80%, diz FGV Em agosto, o IGP-M marcou alta de 0,70%, após 0,51% em julho

A aceleração no ritmo de alta do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) em agosto foi influenciada, principalmente, pela taxa de variação do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) Agropecuário, mesmo após desacelerar para 1,60%, ante alta de 1,83% em julho, revela a Fundação Getulio Vargas (FGV). Por outro lado, o IPA Industrial perdeu força, saindo de uma taxa d...