Economia IPA Agropecuário puxa desaceleração do IGP-M de outubro, diz FGV O IPA Industrial também diminuiu o ímpeto de avanço de 2,22% para 1,38% em outubro

A desaceleração no ritmo de alta do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) em outubro, para 0,89% (ante 1,52%), foi influenciada, principalmente, pela taxa do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) Agropecuário. A variação do indicador arrefeceu a velocidade de elevação para 0,29% no décimo mês do ano, na comparação com 2,09% em setembro, divulgou nesta terça-feira, 3...