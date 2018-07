Economia Investimentos no Brasil caíram 11,3% devido à greve dos caminhoneiros, aponta Ipea Na comparação com maio de 2017, os investimentos encolheram 4,5% em maio deste ano

A greve de caminhoneiros derrubou os investimentos no País em maio, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) teve retração de 11,3% em relação a abril. Na comparação com maio de 2017, os investimentos encolheram 4,5% em maio deste ano. No trimestre encerrado e...