Economia Investidores já veem dólar acima de R$ 4,00, aponta pesquisa do Bank of America Levantamento feito com gestores e investidores mostra que maior pessimismo com o real foi acompanhado também de maior cautela sobre a Bolsa

Apesar da relativa calmaria vista no mercado de câmbio nos últimos dias, a percepção de gestores e investidores é que a moeda brasileira pode perder ainda mais valor ante o dólar nos meses antes da eleição, de acordo com pesquisa do Bank of America Merrill Lynch divulgada nesta quarta-feira, 18. Dos entrevistados no levantamento, 49% veem a divisa norte-americana terminando o...