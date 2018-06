Economia Interferência do governo no preço dos combustíveis atrapalha venda de refinarias "O Brasil mandou dois sinais incongruentes: tem refinarias à venda e, ao mesmo tempo, lançou uma consulta pública para regular a periodicidade dos ajustes dos combustíveis. Ninguém vai vir assim, ninguém sabe o que vai acontecer", avalia a pesquisadora Fernanda Delgado, da FGV Energia

A interferência do governo na política de preços dos combustíveis no Brasil, em decorrência da greve dos caminhoneiros, está atrapalhando o processo de venda das refinarias da Petrobras, informaram bancos de investimento envolvidos no processo de privatização das unidades. O plano da estatal é colocar nas mãos da iniciativa privada 25% da capacidade de refino do País -...