Instituto lança edital para mais de 150 vagas para contratação em hospital em Jaraguá

O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) divulgou, na última sexta-feira (10), um edital de processo seletivo para contratação de colaboradores para trabalharem no Hospital Sandino de Amorim em Jaraguá.

Dentre as vagas estão disponíveis oportunidades para os seguintes profissionais: Condutor Hospitalar (maqueiro), Técnico (a) em Enfermagem, Auxiliar de Farmácia, Enfermeiro (a), Motorista, Auxiliares Administrativos I, II e III, Recepcionista, Biomédico, Hotelaria (camareiro), Técnico em Segurança do Trabalho e Auxiliar de Lavanderia.

São mais de 150 vagas sendo oferecidas dentre vagas imediatas, vagas de reserva e vagas para pessoas com deficiência. Através do site do IBGH, você pode consultar o edital.

As inscrições serão realizadas por email, enviando formulário, ficha de inscrição e currículo profissional, no período de 13 de novembro a partir das 06:00H até o dia 14 de novembro até às 23:59H.

Os interessados também podem se inscrever pessoalmente no RH do Hospital Estadual Sandino de Amorim no horário comercial (08h às 18h) nos dias especificados acima. As inscrições serão recebidas no período, sem prorrogações.