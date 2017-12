Instituto Federal de Goiás abre vagas para professor temporário com salários de até R$ 3.377,45

O Instituto Federal de Goiás (IFG) – Campus Goiânia, oferece duas vagas para professor substituto temporário nas áreas de Letras / Espanhol e para Engenharia Elétrica. O edital foi publicado na última sexta-feira (8) e as inscrições ocorrem nesta segunda-feira (11) até a próxima quinta-feira (14), às 11 horas. A taxa da inscrição é no valor de R$ 40 e deve ser realizada exclusivamente pela internet no seguinte endereço: http://www.ifg.edu.br/concursos/professor-substituto.

Para participar do processo, os candidatos devem ter Licenciatura Plena em Letras - Espanhol ou Português e Bacharelado em Engenharia Elétrica. Os salários variam de R$ 2.236,30 para graduados e R$ 3.377,45 para doutores, ambos com cargas de 20 horas.

Seleção

A seleção é composta por duas etapas sendo elas a análise de títulos e prova de desempenho didático que têm caráter eliminatório e classificatório. Apenas os candidatos que passarem na primeira etapa, poderão participar da segunda.

Documentos

Na primeira etapa os documentos devem ser entregues a partir desta segunda-feira (11) até a próxima quinta-feira às 12 horas, no setor de Protocolo do IFG – Campus Goiânia. A documentação que comprova os títulos do candidato deverá ser entregue em envelope lacrado, constando o nome do candidato e a área escolhida, conforme o anexo VI do edital. O resultado preliminar da análise de títulos será divulgado na próxima sexta-feira (15), com prazo para interposição de recursos na segunda-feira (18).

A relação final da análise de títulos será publicada na terça-feira (19). Já os candidatos aprovados na primeira fase, de acordo com o edital, participarão da prova de desempenho didático que será realizada no Campus Goiânia, na sexta-feira (22).

Após a realização da segunda etapa da seleção, será publicado o resultado preliminar do concurso, na terça-feira (26). O resultado final estará disponível na página de concursos do IFG na sexta-feira (29).