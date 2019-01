Economia Instituições reafirmam transparência

As entidades do Sistema S afirmaram que prestaram todos os esclarecimentos ao TCU e que prezam pela transparência de suas ações. Sesi e Senai, ligados à Confederação Nacional da Indústria (CNI), disseram que o relatório, aliás, destaca a “excelente estruturação da apresentação” de seus dados. E que os salários pagos são compatíveis com os praticados pelo mercado, informaç...