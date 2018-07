Economia Instituições financeiras reduzem estimativa de inflação para 4,11% Conforme os levantamentos, o IPCA em 2019 será 4,10%, mesma estimativa de há cinco semanas, e 4% em 2020

A projeção de instituições financeiras para a inflação voltou a cair. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 4,15% para 4,11%, segundo a pesquisa Focus, publicação elaborada todas as semanas pelo Banco Central (BC), com projeções de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Essa é a segunda redução c...