Economia Instagram fica fora do ar nesta sexta-feira (13) Por volta das 15h30 os usuários da rede social passaram a perceber o problema, mas pouco tempo depois a página voltou a funcionar normalmente

Atualizada às 16h22 de 13/07/2018 Quem tentou entrar no Instagram na tarde desta sexta-feira (13) se deparou com a menssagem: “5xxx Server error”. Os usuários relataram que a ausência do serviço começou por volta das 15h30, quando tentaram acessar a rede social. Mas foi apenas um breve susto. Pouco mais de 30 minutos depois, a página voltou a funcionar norma...