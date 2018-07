Economia Insegurança jurídica cresce no período pré-eleitoral e deixa empresas em alerta São alvo de decisões que geram insegurança jurídica as áreas de energia, saneamento, portos e aeroportos, entre outras

Um caso relacionado à cobrança de pedágio ilustra como decisões contraditórias do governo federal, do Congresso e do Judiciário vêm afetando o investimento em infraestrutura no País. A concessionária NovaDutra, por exemplo, teria de triplicar o valor do pedágio na rodovia que liga São Paulo ao Rio caso Câmara e Senado venham a aprovar proposta que isenta de tarifa moradores e...