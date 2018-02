Inscrições para concurso do STJ com salário de até R$ 11 mil encerram nesta segunda

Concurseiros interessados em trabalhar no Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem até às 18h desta segunda-feira (19), para se inscrever no site do Cebraspe.

Estão sendo oferecidas cinco vagas para analista judiciário com formação em direito e previsão de formação de cadastro reserva para vagas de nível médio como técnico judiciário (técnico em telecomunicações, enfermagem e suporte técnico). Todos com salário de R$ 6.708,53.

Já para nível superior, o cadastro reserva é para analista judiciário com apoio especializado em: administração, biblioteconomia, fisioterapia, odontopediatria, periodontia, psicologia e direito. Este último, com possibilidade de concorrer aos cargos de analista e oficial de Justiça. Todos com remuneração inicial de R$ 11.006,82.

As taxas das inscrições são de R$ 85 (analista) ou R$ 70 (técnico). As provas estão programadas para o dia 8 de abril. A seleção terá avaliações objetivas, com itens a serem julgados como certos ou errados, e prova de redação, onde os candidatos deverão fazer um texto discursivo de caráter eliminatório e classificatório.