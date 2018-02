Inscrições para concurso da UFG com 118 vagas para técnico-administrativos começam nesta sexta (9)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) divulgou edital do concurso público para 118 vagas em cargos de nível médio e superior, tais como Técnico em Laboratório, Técnico em Audiovisual, Enfermeiro, Geógrafo, Pedagogo, entre outros.

O regime de trabalho previsto é de 40 horas semanais e a remuneração varia entre R$ 2.446,95 e R$ 4.180,66. As vagas são para Goiânia, Aparecida de Goiânia, Jataí, Catalão e Cidade de Goiás.

As inscrições devem ser feitas entre sexta-feira (9) e dia 2 de março no site do Centro de Seleção (www.cs.ufg.br). É recomendável que o candidato interessado leia o Edital e seus anexos na íntegra. Todas as informações do concurso estão disponíveis neste link: https://centrodeselecao.ufg.br/2018/concurso_ta_ufg/

Mais informações no telefone do Centro de Seleção 62-3209-6330 ou no e-mail cs@ufg.br.