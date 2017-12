Inscrições para concurso da Prefeitura de Iporá, com salário de R$ 6 mil, encerram-se nesta quarta

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Iporá vão até a próxima quarta-feira (6). Organizado pelo Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG), as taxas do certame custam 55 reais para nível fundamental, 95 reais para nível médio e 125 reais para nível superior.

Clique e faça a sua inscrição no concurso

Ao todo são oferecidas 78 vagas, todas para contratação imediata. Do total, 16 vagas são para nível fundamental, 12 para nível médio e 50 para nível superior. Os salários variam de R$ 937,00 a R$ 6.258,95.

A prova será realizada na cidade de Iporá, em até cinco etapas, conforme os cargos. As avaliações objetivas, de redação e discursivas estão previstas para 21 de janeiro de 2018. Os endereços dos locais e horários de início e término das provas serão divulgados segundo o cronograma do edital.

Informações sobre os cargos e atribuições, requisitos e documentação exigida devem ser acessadas pelos interessados no edital com retificação final.

Mais informações sobre o concurso através do telefone (62) 3328.1122.