Inscrições do processo seletivo da Agetul se encerram nesta quinta-feira

O prazo para as inscrições do processo seletivo da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) se encerra nesta quinta-feira (8). A agência oferece 135 vagas em 13 áreas de atuação para profissionais trabalharem no Parque Mutirama com salários de até R$ 2.291. Faça sua inscrição aqui.

Os cargos ofertados são de Agente de Serviços Operacionais; Auxiliar de Manutenção Mecânica; Artífice de Serviços e Obras Públicas; Artífice de Manutenção Mecânica; Motorista; Auxiliar de Apoio Administrativo; Assistente de Atividades Administrativas; Assistente de Atividades Culturais e Desportiva; Analista em Comunicação Social (jornalismo); Técnico em Saúde; Analista em Obras e Urbanismo; Especialista em Saúde; Analista em Cultura e Desporto.

Segundo o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Alexandre Magalhães, o novo processo seletivo tem validade de um ano e os profissionais vão atuar na reabertura do parque, previsto para o final de março.

Diferentemente do que havia sido publicado no site do O POPULAR, o processo seletivo não foi cancelado.

As inscrições só podem ser feitas através do link 'Processo Seletivo Simplificado – Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer – AGETULs no site da Prefeitura de Goiânia.