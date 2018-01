Inscrições abertas para o concurso da Saneago com 338 vagas e salário de até R$ 9.262,41

O Concurso Público de 2018 da Saneago já está com as inscrições abertas. No total, o certame oferece 338 vagas, além da formação de Cadastro de Reserva para aproveitamento à medida que forem surgindo novas oportunidades. Os salários variam entre R$ 2.353,96 e R$ 9.262,41.

O período para as inscrições vai até 5 de fevereiro de 2018 e são feitas apenas pela internet.

Clique e faça a sua inscrição para o concurso 2018 da Saneago



A taxa de inscrição para os cargos de Nível Médio (Agente de Saneamento, Agente de Operação, Assistente de Informática, Técnico em Sistema de Saneamento e Técnico de Engenharia) é de R$ 85. Já para os cargos de Nível Superior (Analista de Comunicação, Analista de Gestão, Analista Jurídico, Analista de Saneamento, Analista de Saúde, Analista de Sistemas e Profissional de Engenharia), o valor é de R$ 140. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 6 de fevereiro de 2018.

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG) tem a responsabilidade pela elaboração e correção das provas.

Os cargos são para Agente de Operação, Assistente de Informática, Técnico em Sistema de Saneamento,Técnico de Engenharia, Analista de Comunicação, Analista de Gestão, Analista de Saneamento, Analista de Saúde, Analista de Sistemas, Profissional de Engenharia, Design Gráfico, Analista Jurídico e Agente de Saneamento.

As vagas são destinadas as cidades de Anápolis, Campos Belos, Ceres, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Inhumas, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Ouvidor, Palmeiras de Goiás, Porangatu, Rio Verde, Santa Helena de Goiás e São Luís de Montes Belos, a depender do cargo.

Confira o edital abaixo em PDF: