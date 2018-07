Economia Inscrição para o concurso de auditor fiscal, com salário de R$ 20 mil, inicia esta semana São ofertadas 28 vagas, além da formação de cadastro de reserva

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) abre na quinta-feira (26) as inscrições ao concurso de auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás que vai ofertar 28 vagas, além de formação de cadastro de reserva. Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de agosto pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas, onde também é possível encontrar o edital do certame. O...