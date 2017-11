Inscrição ao concurso do Procon Goiás termina nesta terça-feira (28)

Termina na terça-feira (28), o prazo para as inscrições ao concurso público para 15 vagas, no cargo de Fiscal das Relações de Consumo do quadro de pessoal da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon-Goiás), da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária.

O edital foi publicado no último dia 2 de outubro pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), por meio da Escola de Governo Henrique Santillo. A remuneração mensal é de R$ 3.165,41 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00. Os inscritos, que devem ter nível superior completo em qualquer área, têm até o dia 29, quarta-feira, para o pagamento da taxa. A instituição responsável pelo concurso público é o Instituto Quadrix.

A seleção dos candidatos será por meio de provas objetiva e discursiva, avaliação de títulos e curso de formação. Para mais informações ou esclarecer dúvidas, os candidatos deverão ler, obrigatoriamente, o Edital na íntegra, divulgado nos sites da Segplan e do Quadrix.

Os fiscais das relações de consumo do Procon-Goiás terão como atribuições: fiscalizar os estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviço no âmbito do Estado de Goiás, visando ao fiel cumprimento da legislação de proteção e defesa do consumidor; examinar documentos fiscais, livros comerciais e estoques e promover exames contábeis para apuração de infração contra o consumidor; efetuar diligências no atendimento às reclamações formuladas pelos