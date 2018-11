Economia Infraero espera mais de 1 milhão de passageiros no feriado Segundo a Infraero, o número representa alta de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado

Mais de 1 milhão de passageiros são esperados nos aeroportos da Infraero com voos comerciais regulares a partir de hoje (1º) até segunda-feira (5), em razão do Dia de Finados, feriado celebrado amanhã (2). Segundo a Infraero, o número representa alta de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados a...