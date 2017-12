Informalidade ressalta diferenças entre sexo e raça

Com a crise econômica, as desigualdades no mercado de trabalho ficaram mais evidentes por causa da informalidade. A Síntese de Indicadores Sociais (SIS) divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que, em 2016, o rendimento médio dos homens em Goiás era de R$ 2.067, enquanto o das mulheres era de R$ 1.578 – 23,65% a menos. Já tra...