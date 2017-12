Inflação volta a cair e deve ficar abaixo de 3%

Os alimentos continuaram mais baratos, e a inflação de novembro surpreendeu para baixo. A alta de 0,28% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou abaixo das previsões, o que levou a uma série de revisões das projeções, como fizeram economistas do Bradesco, do It...