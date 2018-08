Economia Inflação pelo IPC-S cai de 0,19% para 0,10% A retração reflete variações menores de preço em cinco das oito classes de despesa componentes do índice, com a maior contribuição vindo do grupo Habitação

A inflação - medida pelo Índice Nacional de Preços- Semanal (IPC-S) - voltou a cair na terceira semana de agosto. Segundo dados divulgados hoje (23), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre FGV), o índice fechou a semana - encerrada no último dia 22 - com variação de preços de 0,10%, resultado 0,09 ponto percentual abaixo d...