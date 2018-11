Economia Inflação para famílias com renda mais baixa sobe de 0,2% para 0,53% De setembro para outubro, seis das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram acréscimo

O Índice de Preços ao Consumidor-Classe 1 (IPC-C1), que mede a variação da cesta de compras para famílias com renda até 2,5 salários mínimos, registrou inflação de 0,53% em outubro. A taxa é superior ao 0,2% de setembro, de acordo com dados divulgados hoje (6),no Rio de Janeiro, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador acumula inflação de...