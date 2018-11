Economia Inflação em Goiânia fica em 0,50% em outubro Os grupos de Alimentação (0,50% para 0,68%) e Transportes (1,07% para 0,82%) foram pelo segundo mês consecutivo os principais responsáveis pela aceleração do IPC-Goiânia

Levantamento do Instituto Mauro Borges da Secretaria de Gestão e Planejamento (IMB/Segplan) divulgado nesta quarta-feira (7) revela que o Índice de Preços ao Consumidor registrado em Goiânia no mês de outubro apresentou variação de 0,50%. O valor está acima dos 0,442% registrados em setembro. No ano, o índice acumula taxa de 4,41%. Em outubro de 2017 o índice regist...