Economia Inflação do aluguel é de 10,79% em 12 meses Considerando-se apenas outubro deste ano, a taxa ficou em 0,89%, inferior a setembro

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel, acumula 10,79% em 12 meses, segundo dados de outubro. Em outubro do ano passado, a taxa em 12 meses era de apenas 1,41%. Os dados foram divulgados hoje (30), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Considerando-se apenas outubro deste ano, a taxa ficou em 0,...