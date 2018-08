Economia Inflação de Goiânia tem maior queda desde 2013 O IBGE divulgou o resultado do IPCA nesta quarta-feira (8)

A inflação da capital, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) do IBGE, teve um pequeno recuo de 0,05% no último mês de julho, e ficou bem abaixo do índice nacional, que foi de 0,33%. Esta foi a maior variação negativa para um mês de julho desde 2013 em Goiânia. A queda no custo de vida na capital foi puxada pelas reduções nos preços dos produtos de ves...