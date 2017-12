Inflação de Goiânia mantém trajetória de alta

Pelo terceiro mês consecutivo, a inflação de Goiânia continua em trajetória de alta e chegou a 1,10% em novembro, embora pouco abaixo da taxa de outubro (1,16%). Mais uma vez, os reajustes dos combustíveis (gasolina, 5,71%, etanol, 4,91% e óleo diesel 2,69%) e das tarifas de energia (17,41%) e gás de cozinha (4,62%) impactaram fortemente no índice geral.

Com esse resultado, o acumulado da inflação de Goiânia, de janeiro a novembro, subiu para 2,64% e nos últimos 12 meses para 2,78%. Os dados foram apurados pela gerência de Pesquisas Sistemáticas e Especiais do Instituto Mauro Borges (IMB) da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan).

Além dos grupos transportes (1,52%) e habitação (4,97%), também contribuíram para a alta do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Goiânia, no mês passado, os grupos de educação (1,41%), comunicação (1,11%), alimentação (0,07%) e artigos residenciais (0,16%). Ajudaram a conter uma alta ainda maior do indicador os grupos vestuário (-0,50%), saúde e cuidados pessoais (-0,77%) e despesas pessoais (-1,03%).

No grupo alimentação, o que tem maior peso na formação do IPC de Goiânia, tiveram alta, entre outros, o óleo de soja (2,23%), a carne suína (3,87%), carne bovina (0,76%), o frango (1,81%) e o refrigerante 290 ml (4,06%). Em queda ficaram o feijão carioca (-4,82%), arroz (-0,41%), tomate (-1,22%), batata inglesa (-7,365), repolho (-11,44%), laranja pera (-6,79%). E ainda, a banana prata (-5,66%), queijo frescal (-1,01%), leite longa vida (-0,35%) e a cerveja (-1,85%).