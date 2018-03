Inflação de fevereiro é a menor para o mês em 18 anos, aponta IBGE

A inflação de 0,32% medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em fevereiro foi a mais baixa para o mês desde o ano 2000, quando estava em 0,13%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Como resultado, a taxa acumulada em 12 meses voltou a desacelerar, passando de 2,86% em janeiro para 2,84% em fevereiro, o patamar mais baixo desde novembro do ano passado, quando ficou em 2,80%.



A taxa em 12 meses alcançada em fevereiro foi a mais baixa para o mês em toda a série histórica do IPCA. Em fevereiro do ano passado, o IPCA tinha ficado em 0,33%.