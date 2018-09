Economia Inflação das tarifas tira renda dos consumidores Preços administrados, com reajustes fixados pelo governo, como energia elétrica, gasolina, gás e passagens de ônibus, subiram 6,64% de janeiro a agosto

Apesar de a inflação nos últimos meses ter batido recordes de baixa a ponto de terminar agosto com resultado negativo de 0,09% – a menor taxa em 20 anos para o mês –, muitos brasileiros, especialmente os de menor renda, não têm sentido esse alívio no bolso. Além do desemprego continuar alto, o que reduz a renda, o elevado reajuste das tarifas ampliou os gastos d...