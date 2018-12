Economia Inflação confortável leva BC a manter juros em 6,5%

A atual diretoria do Banco Central passou indicações ontem de que a Selic (o juro básico da economia) tende a permanecer no atual nível - o mais baixo da história - pelo menos nos primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro (PSL). Os dirigentes da instituição decidiram manter a taxa em 6,50% ao ano, pela sexta vez consecutiva. Em comunicado, eles avaliaram que a economia ...