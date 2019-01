Economia Inflação é a menor desde 2000 Setor, afetado mais tardiamente pela crise, deve fechar números de 2018 com baixa na variação de preços, como consequência de demanda mais fraca e empregos em recuperação

A lenta recuperação da economia tirou o fôlego dos reajustes dos serviços que devem encerrar os números de 2018 com a menor variação de preços desde o ano 2000. Até novembro - último dado disponível -, a inflação de serviços que inclui, por exemplo, gastos com cabeleireiro, lavanderia, restaurante, entre outros, acumulava alta de 3,3% no ano. No mesmo período, a infl...